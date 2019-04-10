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      Из-за выборов в Индии запретили показывать фильм о премьере

      8 Читати новину українською
      Премьер-министр Индии Нарендра Моди
      Премьер-министр Индии Нарендра Моди / Фото из открытых источников

      Избирательная комиссия Индии запретила прокат биографической ленты о жизни премьер-министра Нарендры Моди. Все из-за выборов, которые стартуют в четверг, 11 апреля.

      В прошлом месяце в Индии выпустили трейлер фильма о премьер-министре Нарендре Моди, пишет ВВС. Он вызвал яростную реакцию оппозиции.

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      О чем фильм "Премьер-министр Нарендра Моди"? Лента является своеобразной хронологией жизненного пути господина Моди: от продажи чая в местных поездах в детстве, присоединения к правой полувоенной националистической организации РСС и до 13-летней работы на посту главного министра штата Гуджарат. Главную роль исполнил Вивек Оберой. Он известный сторонник действующего премьера. В прошлом месяце во время презентации трейлера ленты он повторил предвыборный лозунг партии – "Моди делает это возможным".

      Правящая партия "Бхаратия джаната", лидером которой является сам премьер-министр, заявила, что запрет показа ленты нарушает свободу мнения.

      В свою очередь, избирательная комиссия считает, что фильм содержит вымышленные элементы, поэтому он создает "серьезную угрозу" обеспечению равных условий кандидатам.

      Постеры и другая реклама фильма, которая содержит изображения кандидатов, также должна быть удалена,
      – добавили в избирательной комиссии.

      Накануне индийская цензура одобрила выпуск большого бюджетного фильма только с "четырьмя или пятью незначительными замечаниями". Однако, это не помешало избирательной комиссии запретить фильм.

      В партии премьер-министра заверили, что не были привлечены к участию в съемках.

      К слову, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский и телеканал 1+1 на март, как раз перед выборами, запланировали показ третьего сезона сериала "Слуга народа". Это вызвало немало дискуссий. Комитет избирателей Украины призвал Владимира Зеленского оплатить трансляцию фильма "Слуга народа-3" из избирательного фонда, поскольку расценивает показ этой ленты как предвыборную агитацию в его пользу.

      Однако, создатели фильма так не считают. Сам Владимир Зеленский рассказывал, что когда он придумал "Слугу народа", то о президентстве еще не думал. Так что 1 серия третьего сезона политического сериала "Слуга народа" вышла на экраны 27 марта.

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      Теги: Новости политики Кино Слуга народа Индия
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