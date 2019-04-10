19:21
10 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Ізбушка для Путіна. Росія повертається в СРСР
      Вєсті Кремля
      22:01, 9 квітня
      Вєсті.UA: Порошенко кардинально змінився. Нечисельна "ЗеКоманда"
      Вєсті.UA
      21:18, 9 квітня
      Рейдерство за згодою судів: шокуючі злочини, в яких є постраждалі та нема винуватих
      ЦРУ
      09:00, 5 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Український Крим. Частина 1
      Згадати все
      01:03, 6 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Через вибори в Індії заборонили показувати фільм про прем'єра

      53 Читать новость на русском
      Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді
      Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді / Фото з відкритих джерел

      Виборча комісія Індії заборонила прокат біографічної стрічки про життя прем'єр-міністра Нарендра Моді. Все через вибори, які стартують у четвер, 11 квітня.

      Минулого місяця в Індії випустили трейлер фільму про прем'єр-міністра Нарендра Моді, пише ВВС. Він викликав люту реакцію опозиції.

      Читайте також: Політична фантастика чи фантастична політика: чим "Слуга народу" привабив виборців Зеленського

      Про що фільм "Прем'єр-міністр Нарендра Моді"? Стрічка є своєрідною хронологією життєвого шляху пана Моді: від продажу чаю у місцевих потягах у дитинстві, приєднання до правої напіввійськової націоналістичної організації РСС та до 13-річної роботи на посаді головного міністра штату Гуджарат. Головну роль виконав Вівек Оберой. Він відомий прихильник чинного прем'єра. Минулого місяця під час презентації трейлера стрічки він повторив виборче гасло партії – "Моді робить це можливим".

      Правляча партія "Бхаратія джаната", лідером якої є сам прем'єр-міністр, заявила, що заборона показу стрічки порушує свободу думки.

      У свою чергу, виборча комісія вважає, що фільм містить вигадані елементи, тож він створює "серйозну загрозу" забезпеченню рівних умов кандидатам.

      Постери та інша реклама фільму, що містить зображення кандидатів, також має бути видалена,
      – додали у виборчій комісії.

      Напередодні індійська цензура схвалила випуск великого бюджетного фільму лише з "чотирма чи п'ятьма незначними зауваженнями". Однак, це не завадило виборчій комісії заборонити фільм.

      У партії прем‘єр-міністра запевнили, що не були залучені до участі у зйомках.

      До слова, кандидат у президенти України Володимир Зеленський і телеканал 1+1 на березень, якраз перед виборами, запланували показ третього сезону серіалу "Слуга народу". Це викликало чимало дискусій. Комітет виборців України навіть закликав Володимира Зеленського оплатити трансляцію фільму "Слуга народу-3" з виборчого фонду, оскільки розцінює показ цієї стрічки як передвиборчу агітацію на його користь.

      Однак, творці фільму так не вважають. Сам Володимир Зеленський розповідав, що коли він вигадав "Слугу народу", то про президентство ще не думав. Тож 1 серія третього сезону політичного серіалу "Слуга народу" вийшла на екрани 27 березня.

      blog_ava
      Помста за Яну Червону: українські воїни завдали нищівного удару по бойовиках, є відео
      сьогодні
      6080
      Теги: Новини політики Індія Слуга народу Кіно
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Наскільки активними будуть виборці Зеленського і Порошенка у другому турі
      сьогодні , 19:02 Наскільки активними будуть виборці Зеленського і Порошенка у другому турі
      Інна Жолобович 562
      Північ пам'ятає: біографії найяскравіших акторів "Гри престолів"
      сьогодні , 18:30 Північ пам'ятає: біографії найяскравіших акторів "Гри престолів"
      Олена Кандяк 95
      Понизити рейтинг: головні помилки кандидатів у президенти
      сьогодні , 18:02 Понизити рейтинг: головні помилки кандидатів у президенти
      Ірина Поліщук 757
      Вчені вперше в історії показали зображення чорної діри: відео
      сьогодні , 17:23 Вчені вперше в історії показали зображення чорної діри: відео
      2261
      В элитной школе Нью-Йорка разгорелся масштабный скандал: в чем суть
      сьогодні , 17:30 В элитной школе Нью-Йорка разгорелся масштабный скандал: в чем суть
      Іван Яковина 755
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук