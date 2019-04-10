Через вибори в Індії заборонили показувати фільм про прем'єра

Виборча комісія Індії заборонила прокат біографічної стрічки про життя прем'єр-міністра Нарендра Моді. Все через вибори, які стартують у четвер, 11 квітня.

Минулого місяця в Індії випустили трейлер фільму про прем'єр-міністра Нарендра Моді, пише ВВС. Він викликав люту реакцію опозиції.

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Про що фільм "Прем'єр-міністр Нарендра Моді"? Стрічка є своєрідною хронологією життєвого шляху пана Моді: від продажу чаю у місцевих потягах у дитинстві, приєднання до правої напіввійськової націоналістичної організації РСС та до 13-річної роботи на посаді головного міністра штату Гуджарат. Головну роль виконав Вівек Оберой. Він відомий прихильник чинного прем'єра. Минулого місяця під час презентації трейлера стрічки він повторив виборче гасло партії – "Моді робить це можливим".

Правляча партія "Бхаратія джаната", лідером якої є сам прем'єр-міністр, заявила, що заборона показу стрічки порушує свободу думки.

У свою чергу, виборча комісія вважає, що фільм містить вигадані елементи, тож він створює "серйозну загрозу" забезпеченню рівних умов кандидатам.

Постери та інша реклама фільму, що містить зображення кандидатів, також має бути видалена,

– додали у виборчій комісії.

Напередодні індійська цензура схвалила випуск великого бюджетного фільму лише з "чотирма чи п'ятьма незначними зауваженнями". Однак, це не завадило виборчій комісії заборонити фільм.

У партії прем‘єр-міністра запевнили, що не були залучені до участі у зйомках.

До слова, кандидат у президенти України Володимир Зеленський і телеканал 1+1 на березень, якраз перед виборами, запланували показ третього сезону серіалу "Слуга народу". Це викликало чимало дискусій. Комітет виборців України навіть закликав Володимира Зеленського оплатити трансляцію фільму "Слуга народу-3" з виборчого фонду, оскільки розцінює показ цієї стрічки як передвиборчу агітацію на його користь.

Однак, творці фільму так не вважають. Сам Володимир Зеленський розповідав, що коли він вигадав "Слугу народу", то про президентство ще не думав. Тож 1 серія третього сезону політичного серіалу "Слуга народу" вийшла на екрани 27 березня.