Из-за взрывов в Клинцах в Лиме пострадали 20 человек

В Перу в одной из клиник Лимы произошло два взрыва, через которые пострадали по меньшей мере 20 человек.

Об этом пишет LaTercera.

Взрывы прогремели с разницей в несколько минут в клинике имени Рикардо Пальмы. Первый взрыв произошел в лаборатории клиники, второй – на парковке.

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По словам полиции, оба взрыва были преднамеренными. На месте взрывов были обнаружили фрагменты рюкзаков, в которых могли быть взрывчатые вещества.

Все 20 пострадавших – в критическом состоянии. Истинных мотивов преступников полиция не привела.