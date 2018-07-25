Из-за взрывов в Клинцах в Лиме пострадали 20 человек
В Перу в одной из клиник Лимы произошло два взрыва, через которые пострадали по меньшей мере 20 человек.
Об этом пишет LaTercera.
Взрывы прогремели с разницей в несколько минут в клинике имени Рикардо Пальмы. Первый взрыв произошел в лаборатории клиники, второй – на парковке.
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По словам полиции, оба взрыва были преднамеренными. На месте взрывов были обнаружили фрагменты рюкзаков, в которых могли быть взрывчатые вещества.
Все 20 пострадавших – в критическом состоянии. Истинных мотивов преступников полиция не привела.
Источник: 24 Канал
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