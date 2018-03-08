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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Перу снова ужасная трагедия с пассажирским автобусом: жуткие кадры

209 Читати новину українською
Автобус сорвался в пропасть с Перу
Автобус сорвался в пропасть с Перу / Twitter

В Перу во второй раз за две недели автобус с пассажирами сорвался в ущелье. Погибли по меньшей мере 10 человек.

Пассажирский автобус перевозчика Perla del Sur совершал рейс из столицы Перу Лимы в город Абанкай, что на юге страны.

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Трагедия произошла рано утром на горном шоссе.

Проезжая по трассе через перуанские Анды, автобус сорвался в пропасть со 120-метровой высоты.

Местные СМИ сообщают, что в результате аварии погибли по меньшей мере 10 человек, еще более 20 пассажиров получили тяжелые травмы. Всего в салоне находилось более 50 человек.

Семь человек погибли на месте, еще трое умерли по дороге в больницу.

Очевидцы публикуют в соцсетях жуткие кадры с места трагедии.

Внимание! Видео содержит признаки насилия:

К слову, за последние две недели это уже вторая подобная авария с автобусом в Перу. 21 февраля вблизи города Арекипа пассажирский транспорт сорвался в пропасть, в результате аварии тогда погибли 44 человека.

Теги: Жертвы Аварии и ДТП Перу
Источник: 24 Канал
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