В Перу снова ужасная трагедия с пассажирским автобусом: жуткие кадры

В Перу во второй раз за две недели автобус с пассажирами сорвался в ущелье. Погибли по меньшей мере 10 человек.

Пассажирский автобус перевозчика Perla del Sur совершал рейс из столицы Перу Лимы в город Абанкай, что на юге страны.

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Трагедия произошла рано утром на горном шоссе.

Проезжая по трассе через перуанские Анды, автобус сорвался в пропасть со 120-метровой высоты.

Местные СМИ сообщают, что в результате аварии погибли по меньшей мере 10 человек, еще более 20 пассажиров получили тяжелые травмы. Всего в салоне находилось более 50 человек.

#Mundo Siete muertos y 40 heridos tras caída de bus a un abismo en Perú https://t.co/yk5RI5OHdx pic.twitter.com/hJkjDuqynb — El Periodiquito (@Elperiodiquito) 8 березня 2018 р.

Семь человек погибли на месте, еще трое умерли по дороге в больницу.

Очевидцы публикуют в соцсетях жуткие кадры с места трагедии.

Внимание! Видео содержит признаки насилия:

К слову, за последние две недели это уже вторая подобная авария с автобусом в Перу. 21 февраля вблизи города Арекипа пассажирский транспорт сорвался в пропасть, в результате аварии тогда погибли 44 человека.