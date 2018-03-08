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У Перу знову жахлива трагедія з пасажирським автобусом: моторошні кадри

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Автобус зірвався у прірву з Перу
Автобус зірвався у прірву з Перу / Twitter

У Перу вдруге за два тижні автобус з пасажирами зірвався в ущелину. Загинуло щонайменше 10 людей.

Пасажирський автобус перевізника Perla del Sur здійснював рейс зі столиці Перу Ліми у місто Абанкай, що на півдні країни.

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Трагедія сталась рано вранці на гірському шосе.

Проїжджаючи трасою через перуанські Анди автобус зірвався, у провалля зі 120-метрової висоти.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що внаслідок аварії загинуло щонайменше 10 людей, ще понад 20 пасажирів отримали важкі травми. Загалом в салоні перебувало понад 50 осіб.

Сім людей загинули на місці, ще троє померли дорогою до лікарні.

Очевидці публікують у соцмережах моторошні кадри з місця трагедії.

Увага! Відео містить ознаки насильства:

До слова, за останні два тижні це вже друга подібна аварія з автобусом у Перу. 21 лютого поблизу міста Арекіпа пасажирський транспорт зірвався у прірву, внаслідок аварії тоді загинуло 44 людини.

Теги: Жертви Аварії та ДТП Перу
Джерело: 24 Канал
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