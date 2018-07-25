Через вибухи в клінці в Лімі постраждали 20 людей
У Перу в одній з клінік Ліми сталося два вибухи, через які постраждали щонайменше 20 людей.
Про це пише LaTercera.
Вибухи прогриміли з різницею в кілька хвилин в клініці імені Рікардо Пальми. Перший вибух стався в лабораторії клініки, другий – на парковці.
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За словами поліції, обидва вибухи були навмисними. На місці вибухів були виявили фрагменти рюкзаків, в яких могли бути вибухові речовини.
Усі 20 постраждалих – укритичному стані. Достеменних мотивів злочинців поліція не навела.
Джерело: 24 Канал
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