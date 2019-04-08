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      Из-за забастовки учителей в Польше не работают тысячи школ

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      Польские учителя объявили бессрочную забастовку
      Польские учителя объявили бессрочную забастовку / Фото из открытых источников

      После того, как недельные переговоры с правительством по повышению зарплат не дали желаемых результатов, польские учителя решили объявить бессрочную всеобщую забастовку.

      По предложению правительства, согласно которому зарплаты должны были постепенно увеличиваться при соответствующем увеличении нагрузки, согласился только один профсоюз, отметили в RMF24.

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      В издании объяснили, что сейчас учителя в Польше ежемесячно получают примерно 929 евро. Это – меньше, чем средняя зарплата в стране. Поэтому учительские профсоюзы призвали увеличить эту сумму на 30%.

      А 8 апреля в 8:00 Союз польских учителей и Форум профсоюзов начали бессрочную забастовку.

      "Похоже, что сотрудники Минобразования приходят на работу с детьми", – отметил на своей странице один из пользователей Twitter.

      "Сейчас или никогда – такое сообщение оставили на дверях одной из школ в Познани. Школа пустая, занятия пока отменили", – добавил еще один местный житель.

      Отметим, что накануне избирательной кампании польское правительство объявило о щедрых социальных программах, которые обойдутся госбюджету в более девяти миллиардов евро, что составляет почти 2% ВВП страны. Эти программы ориентированы преимущественно на поддержку многодетных семей и людей пожилого возраста.

      blog_ava
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      Теги: Образование Новости Польши
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