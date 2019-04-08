Через страйк вчителів у Польщі не працюють тисячі шкіл

Після того, як тижневі переговори з урядом щодо підвищення зарплат не дали бажаних результатів, польські вчителі вирішили оголосити безстроковий загальний страйк.

На пропозицію уряду, згідно з якою зарплати мали би поступово збільшуватися при відповідному збільшенні навантаження, погодилася лише одна профспілка, зазначили у RMF24.

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У виданні пояснили, що зараз вчителі у Польщі щомісяця отримують приблизно 929 євро. Це – менше, ніж середня зарплата у країні. Тож вчительські профспілки закликали збільшити цю суму на 30%.

А 8 квітня о 8:00 Спілка польських вчителів та Форум профспілок розпочали безстроковий страйк.

"Схоже, що співробітники Міносвіти приходять на роботу з дітьми", – зазначив на своїй сторінці один з користувачів Twitter.

Kolejny taki przypadek przed @MEN_GOV_PL. Wygląda na to, że pracownicy resortu przychodzą do pracy z dziećmi. @RMF24pl pic.twitter.com/H8SYxlc1HE — Patryk Michalski (@patrykmichalski) 8 квітня 2019 р.

"Зараз або ніколи – таке повідомлення залишили на дверях однієї зі шкіл у Познані. Школа порожня, заняття поки що скасували", – додав ще один місцевий мешканець.

Зазначимо, що напередодні виборчої кампанії польський уряд оголосив про щедрі соціальні програми, які обійдуться держбюджету у понад дев'ять мільярдів євро, що дорівнює майже 2% ВВП країни. Ці програми орієнтовані переважно на підтримку багатодітних сімей та людей літнього віку.