Через страйк вчителів у Польщі не працюють тисячі шкіл
Після того, як тижневі переговори з урядом щодо підвищення зарплат не дали бажаних результатів, польські вчителі вирішили оголосити безстроковий загальний страйк.
На пропозицію уряду, згідно з якою зарплати мали би поступово збільшуватися при відповідному збільшенні навантаження, погодилася лише одна профспілка, зазначили у RMF24.
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У виданні пояснили, що зараз вчителі у Польщі щомісяця отримують приблизно 929 євро. Це – менше, ніж середня зарплата у країні. Тож вчительські профспілки закликали збільшити цю суму на 30%.
А 8 квітня о 8:00 Спілка польських вчителів та Форум профспілок розпочали безстроковий страйк.
"Схоже, що співробітники Міносвіти приходять на роботу з дітьми", – зазначив на своїй сторінці один з користувачів Twitter.
"Зараз або ніколи – таке повідомлення залишили на дверях однієї зі шкіл у Познані. Школа порожня, заняття поки що скасували", – додав ще один місцевий мешканець.
Зазначимо, що напередодні виборчої кампанії польський уряд оголосив про щедрі соціальні програми, які обійдуться держбюджету у понад дев'ять мільярдів євро, що дорівнює майже 2% ВВП країни. Ці програми орієнтовані переважно на підтримку багатодітних сімей та людей літнього віку.