Польща вимагає репарацій від Німеччини за Другу світову війну

У польському Сеймі заявили, що вони очікують отримати 900 мільярдів доларів репарацій від Німеччини за збитки завдані у роки Дрігої світової війни.

Про це заявив депутат польського Сейму і член парламентської групи, яка займається оцінкою суми компенсацій, Януш Шевчак в інтерв’ю виданню WPolityce.

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За йоголо словами, це ганебно, що таке очевидне питання як наслідки винищення поляків і знищення польської економіки Німеччиною ігнорувалося протягом останніх 30 років.

Тим більше дивує позиція німецьких політиків, які вчать поляків верховенству права. До тих пір, поки Німеччина не погасить заборгованість Польщі за Другу світову війну, а йдеться про принаймні 900 мільярдів доларів, вона повинна зберігати виняткову стриманість, коли йдеться про напади на польський уряд,

– заявив Януш Шевчак.

Він впевнений, що польський уряд не повинен відступати у питанні німецьких репарацій.

У вересні 2017 року польські експерти оцінили збитки, викликані Німеччиною в роки Другої світової війни, в 48,8 мільярда доларів. Тоді фахівці заявляли, що Польща зазнала найбільших людських і ресурсних втрат в Європі. На підставі цього експерти прийшли до висновку, що вимоги компенсації від Німеччини законні. У свою чергу, в Берліні вказали на резолюцію польського кабміну, прийняту в 1953 році. У ній визнавалося, що Німеччина виконала свої зобов'язання перед Польщею.