Польша требует репараций от Германии за Вторую мировую войну

В польском Сейме заявили, что они ожидают получить 900 миллиардов долларов репараций от Германии за ущерб нанесенный в годы Второй мировой войны.

Об этом заявил депутат польского Сейма и член парламентской группы, которая занимается оценкой суммы компенсаций, Януш Шевчак в интервью изданию WPolityce.

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По его словам, это позорно, что такой очевидный вопрос как последствия истребления поляков и уничтожение польской экономики Германией игнорировался в течение последних 30 лет.

Тем более удивляет позиция немецких политиков, которые учат поляков верховенству права. До тех пор, пока Германия не погасит задолженность Польше за Вторую мировую войну, а речь идет по крайней мере о 900 миллиардах долларов, она должна сохранять исключительную сдержанность, когда речь идет о нападениях на польское правительство,

– заявил Януш Шевчак.

Он уверен, что польское правительство не должно отступать в вопросе немецких репараций.

В сентябре 2017 года польские эксперты оценили убытки, нанесенные Германией в годы Второй мировой войны, в 48,8 миллиарда долларов. Тогда специалисты заявляли, что Польша понесла наибольшие человеческие и ресурсные потери в Европе. На основании этого эксперты пришли к выводу, что требования компенсации от Германии законны. В свою очередь, в Берлине указали на резолюцию польского кабмина, принятую в 1953 году. В ней признавалось, что Германия выполнила свои обязательства перед Польшей.