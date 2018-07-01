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22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Из-за затопления в Чернигове около 50 человек нуждаются в отселении

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Жители наиболее пострадавших от непогоды домов в Чернигове нуждаются в отселении
Жители наиболее пострадавших от непогоды домов в Чернигове нуждаются в отселении / фото из соцсетей

Жители наиболее пострадавших домов областного центра нуждаются в отселении из-за того, что находиться в собственном доме им опасно.

Об этом передает пресс-центр Черниговского городского совета.

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Так, жители наиболее пострадавших домов города, в частности, по улице Декабристов 8 и по улице Текстильщиков 23 всего порядка 50 человек, нуждаются в отселении, ведь оставаться там опасно. Для них срочно найдены свободные помещения в общежитии Строительного лицея по улице Ивана Мазепы 70 и по проспекту Победы 183 в здании "Черниговского учебно-реабилитационного центра №2" Черниговского городского совета,
– говорится в сообщении.

Отмечается, что в освобожденных домах будет обеспечена круглосуточная охрана порядка силами полиции и муниципальной стражи на период приведения в надлежащее состояние этих помещений и изучения ситуации по дальнейшей их эксплуатации.

В городском совете жителей города просят мобилизовать все силы на помощь пострадавшим из-за непогоды черниговцам, которые в результате затопления домов потеряли даже самые необходимые вещи: одежду, белье, не говоря уже о документах, техническом оборудовании и прочее.

Напомним, в субботу 30 июня в результате интенсивных осадков в Чернигове произошло подтопление около 90 частных домовладений на около 20-ти улицах города. Все это – из-за непогоды, за несколько часов в областном центре выпала месячная норма осадков.

Теги: Новости Украины Непогода в Украине Новости Чернигова
Источник: 24 канал
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