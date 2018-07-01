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Через затоплення у Чернігові близько 50 осіб потребують відселення

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Жителі найбільш постраждалих від негоди будинків у Чернігові потребують відселення
Жителі найбільш постраждалих від негоди будинків у Чернігові потребують відселення / фото з соцмереж

Жителі найбільш постраждалих будинків обласного центру потребують відселення через те, що перебувати у власному помешканні їм небезпечно.

Про це передає прес-центр Чернігівської міської ради.

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Так, жителі найбільш постраждалих будинків міста, зокрема, на вулиці Декабристів, 8 та на вулиці Текстильщиків, 23, загалом приблизно 50 осіб, потребують відселення, адже залишатися там небезпечно. Для них терміново знайденj вільні помешкання у гуртожитку Будівельного ліцею на вулиці Івана Мазепи, 70 та на проспекті Перемоги, 183 у будинку "Чернігівського навчально-реабілітаційного центру №2" Чернігівської міської ради,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у звільнених будинках буде забезпечено цілодобову охорону порядку силами поліції та муніципальної варти на період приведення до належного стану цих приміщень та вивчення ситуації щодо подальшої їх експлуатації.

У міській раді мешканців міста просять мобілізувати всі сили на допомогу постраждалим через негоду чернігівцям, які внаслідок затоплення будинків втратили навіть найнеобхідніші речі: одяг, білизну, не кажучи вже про документи, технічне обладнання та інше.

Нагадаємо, у суботу 30 червня внаслідок інтенсивних опадів у Чернігові сталося підтоплення біля 90 приватних домоволодінь на близько 20-ти вулицях міста. Все це – через негоду, за декілька годин в обласному центрі випала місячна норма опадів.

Теги: Новини України Новини Чернігова Негода в Україні
Джерело: 24 канал
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