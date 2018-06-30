Потужна злива в Чернігові: понад 90 дворів затоплено, є постраждалі

У суботу 30 червня внаслідок інтенсивних опадів у Чернігові сталося підтоплення біля 90 приватних домоволодінь на близько 20-ти вулицях міста.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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Станом на 12:00 рівень води майже спав, з підтоплених будинків евакуйовано 16 чоловік, з яких 3 – передані медичним працівникам,

– повідомляють рятувальники.

Наразі на місці події працює 59 рятувальників, задіяно 18 одиниць спеціальної техніки, 2 гумових човна, 13 мотопомп продовжують відкачку води з приватних домогосподарств. Від комунальних служб міста залучено 15 одиниць техніки та 36 працівників.

Рятувальники відбуксировують постраждалі автівки з автостоянки. Ліквідація наслідків підтоплення триває.