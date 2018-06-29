Потужна злива в Івано-Франківську перетворила вулиці на ріки: фото і відео

У четвер, 28 червня, в Івано-Франківську випала чимала кількість дощу, внаслідок чого водою затопило вулиці міста. Окрім того, з берегів вийшли дві річки Бистриці та змили громадські пляжі.

Про це свідчать відповідні фото і відео, опубліковані в соціальних мережах.

При цьому частина Івано-Франківська залишилася без світла через підтоплення підстанцій.

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Рівень води на водозаборі в Черніїві доходить до максимальних показників.

В горах побоюються сходження селевих потоків. При цьому поліпшення погодних умов наразі не прогнозується. Так, 30 червня в Івано-Франківську очікується знову дощова погода.

Дивіться відео з затоплених вулиць Івано-Франківська:

Дивіться відео, на якому зняно наслідки зливи в Івано-Франківську:

Публикация от Тимофій (@timofi.swim) 29 Июн 2018 в 4:21 PDT

До слова, цього ж дня, 28 червня, шалена злива затопила низку вулиць і в Чернівцях.