Мощный ливень в Ивано-Франковске превратил улицы в реки: фото и видео

В четверг, 28 июня, в Ивано-Франковске выпало немалое количество дождя, вследствие чего водой затопило улицы города. Кроме того, из берегов вышли две реки Быстрицы и смыли общественные пляжи.

Об этом свидетельствуют соответствующие фото и видео, опубликованные в социальных сетях.

При этом часть Ивано-Франковска осталась без света из-за подтопления подстанций.

Читайте также: Харьков накрыла мощная песчаная буря: появилось видео

Уровень воды на водозаборе в Чернигове доходит до максимальных показателей.

В горах опасаются схода селевых потоков. При этом улучшение погодных условий пока не прогнозируется. Так, 30 июня в Ивано-Франковске ожидается снова дождливая погода.

Смотрите видео с затопленных улиц Ивано-Франковска:

Смотрите видео, на котором сняты последствия ливня в Ивано-Франковске:

Публикация от Тимофій (@timofi.swim) 29 Июн 2018 в 4:21 PDT

К слову, в этот же день, 28 июня, безумный ливень затопил ряд улиц и в Черновцах.