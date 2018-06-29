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22:53, 26 июня
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Черновцы серьезно пострадали от мощной непогоды: красноречивые видео

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В Черновцах прошел страшный ливень: город подтопления и часть – без электричества
В Черновцах прошел страшный ливень: город подтопления и часть – без электричества / ТВА

28 июня в Черновцах, что на Западе Украины, прошел безумный ливень. В результате по меньшей мере 20 улиц подтоплены, а значительная часть города осталась без электроснабжения.

Стихия охватила город вечером 28 июня около 20:50 и продолжалась более получаса, пишет УНИАН.

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Ливень в Черновцах: видео

Как подчеркивается, в результате сильного дождя подтопило улицы Гагарина, Главную, Галицкий Путь, Комарова, Богдана Хмельницкого, район ТЦ "Майдан" и кольцо Годилова – в частности, здесь дождевая вода протекала потоком.

В городском совете в свою очередь сообщают, что в результате непогоды без электроснабжения остается район Садгора, где сгорела подстанция.

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Кроме того, без света находятся жилые дома на улицах Кошевого, Халтурина, Космодемьянской, Жасминной и Шевченко. Добавим, что по адресам вызовов работают бригады облэнерго.

Гроза в Черновцах: видео

По информации местного телеканала TBA, такая же дождливая погода ожидается на Буковине и 29 июня. Также возможен подъем уровня воды в крупнейшей реке края – Пруте.

Непогода в Черновцах: видео

К слову, пользователи в сети опубликовали видео непогоды в Черновцах.

Видео безумного ливня в Черновцах

Напомним, 29 июня на большей части территории Украины синоптики прогнозируют дожди, грозы, шквалы, также вероятен град.

Теги: Новости Украины Новости Черновцов Электроэнергия Стихийный бедствия Погода Непогода в Украине
Источник: 24 Канал
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