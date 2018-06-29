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Чернівці серйозно постраждали від потужної негоди: красномовні відео

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У Чернівцях пройшла страшна злива: місто підтоплено та частина – без електрики
У Чернівцях пройшла страшна злива: місто підтоплено та частина – без електрики / ТВА

28 червня у Чернівцях, що на Заході України, пройшла шалена злива. У результаті щонайменше 20 вулиць підтоплено, а значна частина міста залишилась без електропостачання.

Стихія охопила місто увечері 28 червня близько 20:50 та тривала понад півгодини, пише УНІАН.

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Злива у Чернівцях: відео

 Як підкреслюється, внаслідок сильного дощу підтопило вулиці Гагаріна, Головну, Галицький Шлях, Комарова, Богдана Хмельницького, район ТЦ «Майдан» і кільце Годилова – зокрема, тут дощова вода протікала потоком.

У міській раді своєю чергою повідомляють, що у результаті негоди без електропостачання залишається район Садгора, де згоріла підстанція.

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Крім того, без світла перебувають житлові будинки на вулицях Кошового, Халтуріна, Космодем’янської, Жасмінній і Шевченка. Додамо, що за адресами викликів працюють бригади обленерго.

Гроза у Чернівцях: відео 

За інформацією місцевого телеканалу TBA, така ж дощова погода очікується на Буковині й 29 червня. Також є можливим підйом рівня води у найбільшій річці краю – Пруті.

Негода у Чернівцях: відео

До слова, користувачі у мережі опублікували відео негоди у Чернівцях.

Відео шаленої зливи у Чернівцях

Нагадаємо, 29 червня на більшості території України синоптики прогнозують дощі, грози, шквали, також є імовірним град.

Теги: Новини Чернівців Електроенергія Стихійні лиха Погода Негода в Україні Новини України
Джерело: 24 Канал
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