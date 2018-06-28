Прогноз погоди на 29 червня: короткочасні дощі, грози, шквали та ймовірний град

Погода в Україні у п'ятницю, 29 червня, у більшості областей України періодично очікуються короткочасні дощі, грози, шквали та ймовірний град. Такою буде погода у п'ятницю, 29 червня.

Про це у своєму Facebook пише синоптик Наталка Діденко.

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Найближчим часом південно-східна частина Європи, включно з Україною, потрапляють у зону циклону. Тому у більшості областей України періодично – періодично! – 29 та 30 червня очікуються короткочасні дощі, грози, при грозах шквали та ймовірний град. Приазов'я та східна частина завтра уникнуть літніх дощів, проте у ніч на суботу й там поллє та погримить,

– пише Наталка.

Температура повітря наразі залишиться високою. Вдень +25...+35, на У східній частині України +32...+35 градусів, на Заході +20...+26 градусів. У центральній частині країни температура коливатиметься між позначками +28...+30 градусів.

Прогноз погоди на п'ятницю, 29 червня, у містах України:

Ужгород – +24...+26

Львів – +22...+24

Івано-Франківськ – +21...+23

Тернопіль – +22...+24

Чернівці – +21...+23

Хмельницький – +22...+24

Луцьк – +24...+26

Рівне – +24...+26

Житомир – +28...+30

Вінниця – +27...+29

Одеса – +27...+29

Миколаїв – +29...+31

Херсон – +33...+35

Сімферополь – +31...+33

Кропивницький – +28...+30

Черкаси – +28...+30

Чернігів – +28...+30

Суми – +28...+30

Полтава – +28...+30

Дніпро – +33...+35

Запоріжжя – +33...+35

Донецьк – +33...+35

Луганськ – +33...+35

Харків – +32...+34

Київ – +26...+28



Погода в Україні на п'ятницю, 29 червня