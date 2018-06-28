Прогноз погоди на 29 червня: короткочасні дощі, грози, шквали та ймовірний град
Погода в Україні у п'ятницю, 29 червня, у більшості областей України періодично очікуються короткочасні дощі, грози, шквали та ймовірний град. Такою буде погода у п'ятницю, 29 червня.
Про це у своєму Facebook пише синоптик Наталка Діденко.
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Найближчим часом південно-східна частина Європи, включно з Україною, потрапляють у зону циклону. Тому у більшості областей України періодично – періодично! – 29 та 30 червня очікуються короткочасні дощі, грози, при грозах шквали та ймовірний град. Приазов'я та східна частина завтра уникнуть літніх дощів, проте у ніч на суботу й там поллє та погримить,
– пише Наталка.
Температура повітря наразі залишиться високою. Вдень +25...+35, на У східній частині України +32...+35 градусів, на Заході +20...+26 градусів. У центральній частині країни температура коливатиметься між позначками +28...+30 градусів.
Прогноз погоди на п'ятницю, 29 червня, у містах України:
Ужгород – +24...+26
Львів – +22...+24
Івано-Франківськ – +21...+23
Тернопіль – +22...+24
Чернівці – +21...+23
Хмельницький – +22...+24
Луцьк – +24...+26
Рівне – +24...+26
Житомир – +28...+30
Вінниця – +27...+29
Одеса – +27...+29
Миколаїв – +29...+31
Херсон – +33...+35
Сімферополь – +31...+33
Кропивницький – +28...+30
Черкаси – +28...+30
Чернігів – +28...+30
Суми – +28...+30
Полтава – +28...+30
Дніпро – +33...+35
Запоріжжя – +33...+35
Донецьк – +33...+35
Луганськ – +33...+35
Харків – +32...+34
Київ – +26...+28
Погода в Україні на п'ятницю, 29 червня