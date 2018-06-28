17:49
28 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
27°C 20°C
  • п'ятниця
    27°C 21°C
  • субота
    24°C 15°C
  • неділя
    17°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кліщ Кадиров. Кокаїновий король Мундіалю
Вєсті Кремля
22:06, 27 червня
Вєсті.UA. Піднесені стосунки Ляшка і Коломойського. Пекельне привітання для Захарченка
Вєсті.UA
20:09, 27 червня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, сьогодні
Згадати Все. Товариські суди
Згадати все
22:53, 26 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Прогноз погоди на 29 червня: короткочасні дощі, грози, шквали та ймовірний град

109 Читать новость на русском
Прогноз погоди на 29 червня
Прогноз погоди на 29 червня / Фото з відкритих джерел

Погода в Україні у п'ятницю, 29 червня, у більшості областей України періодично очікуються короткочасні дощі, грози, шквали та ймовірний град. Такою буде погода у п'ятницю, 29 червня.

Про це у своєму Facebook пише синоптик Наталка Діденко.

Читайте також: В Україну повертається негода з грозами і градом: названо області

Найближчим часом південно-східна частина Європи, включно з Україною, потрапляють у зону циклону. Тому у більшості областей України періодично – періодично! – 29 та 30 червня очікуються короткочасні дощі, грози, при грозах шквали та ймовірний град. Приазов'я та східна частина завтра уникнуть літніх дощів, проте у ніч на суботу й там поллє та погримить, 
– пише Наталка.

Температура повітря наразі залишиться високою. Вдень +25...+35, на У східній частині України +32...+35 градусів, на Заході +20...+26 градусів. У центральній частині країни температура коливатиметься між позначками +28...+30 градусів.

Прогноз погоди на п'ятницю, 29 червня, у містах України:

Ужгород – +24...+26

Львів – +22...+24

Івано-Франківськ – +21...+23

Тернопіль – +22...+24

Чернівці – +21...+23

Хмельницький – +22...+24

Луцьк – +24...+26

Рівне – +24...+26

Житомир – +28...+30

Вінниця – +27...+29

Одеса – +27...+29

Миколаїв – +29...+31

Херсон – +33...+35

Сімферополь – +31...+33

Кропивницький – +28...+30

Черкаси – +28...+30

Чернігів – +28...+30

Суми – +28...+30

Полтава – +28...+30

Дніпро – +33...+35

Запоріжжя – +33...+35

Донецьк – +33...+35

Луганськ – +33...+35

Харків – +32...+34

Київ – +26...+28

погода в Україні, погода на 29 червня, погода
Погода в Україні на п'ятницю, 29 червня

Теги: Новини України Погода
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
День Конституції: яскраві привітання у віршах, прозі та картинках
сьогодні, 17:35 День Конституції: яскраві привітання у віршах, прозі та картинках
4
Почему полосы движения транспорта в Украине нужно сужать?
сьогодні, 16:00 Почему полосы движения транспорта в Украине нужно сужать?
Лев Парцхаладзе 642
Музей на Поштовій: боротьба триває
сьогодні, 13:38 Музей на Поштовій: боротьба триває
Сергій Гусовський 303
Сегодня День Конституции – праздник Основного закона, которого в Украине по факту нет
сьогодні, 12:00 Сегодня День Конституции – праздник Основного закона, которого в Украине по факту нет
Юрий Касьянов 813
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
сьогодні, 11:00 "Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Денис Бігус 440
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук