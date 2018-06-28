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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Прогноз погоды на 29 июня: дожди, грозы, шквалы и вероятный град

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Прогноз погоды на 29 июня
Прогноз погоды на 29 июня / Фото из открытых источников

Погода в Украине в пятницу, 29 июня, в большинстве областей Украины периодически ожидаются кратковременные дожди, грозы, шквалы и вероятно град. Такой погода будет в пятницу, 29 июня.

Об этом в своем Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.

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В ближайшее время юго-восточная часть Европы, включая Украину, попадают в зону циклона. Поэтому в большинстве областей Украины периодически – периодически! – 29 и 30 июня ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозах шквалы и вероятный град. Приазовье и восточная часть завтра избегут летних дождей, однако в ночь на субботу и там польет и погремит,
– пишет Наталья.

Температура воздуха пока останется высокой. Днем +25 ... + 35, на В восточной части Украины +32 ... + 35 градусов, на Западе +20 ... + 26 градусов. В центральной части страны температура будет колебаться между отметками +28 ... + 30 градусов.

Прогноз погоды на пятницу, 29 июня, в городах Украины:

Ужгород – +24 ... + 26

Львов – +22...+24

Ивано-Франковск – +21...+23

Тернополь – +22...+24

Черновцы – +21...+23

Хмельницкий – +22...+24

Луцк – +24...+26

Ровно – +24...+26

Житомир – +28...+30

Винница – +27...+29

Одесса – +27...+29

Николаев – +29...+31

Херсон – +33...+35

Симферополь – +31...+33

Кропивницкий – +28...+30

Черкассы – +28...+30

Чернигов – +28...+30

Сумы – +28...+30

Полтава – +28...+30

Днепр – +33...+35

Запорожье – +33...+35

Донецк – +33...+35

Луганск – +33...+35

Харьков – +32...+34

Киев – +26...+28

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Теги: Новости Украины Погода
Источник: 24 Канал
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