Прогноз погоды на 29 июня: дожди, грозы, шквалы и вероятный град
Погода в Украине в пятницу, 29 июня, в большинстве областей Украины периодически ожидаются кратковременные дожди, грозы, шквалы и вероятно град. Такой погода будет в пятницу, 29 июня.
Об этом в своем Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.
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В ближайшее время юго-восточная часть Европы, включая Украину, попадают в зону циклона. Поэтому в большинстве областей Украины периодически – периодически! – 29 и 30 июня ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозах шквалы и вероятный град. Приазовье и восточная часть завтра избегут летних дождей, однако в ночь на субботу и там польет и погремит,
– пишет Наталья.
Температура воздуха пока останется высокой. Днем +25 ... + 35, на В восточной части Украины +32 ... + 35 градусов, на Западе +20 ... + 26 градусов. В центральной части страны температура будет колебаться между отметками +28 ... + 30 градусов.
Прогноз погоды на пятницу, 29 июня, в городах Украины:
Ужгород – +24 ... + 26
Львов – +22...+24
Ивано-Франковск – +21...+23
Тернополь – +22...+24
Черновцы – +21...+23
Хмельницкий – +22...+24
Луцк – +24...+26
Ровно – +24...+26
Житомир – +28...+30
Винница – +27...+29
Одесса – +27...+29
Николаев – +29...+31
Херсон – +33...+35
Симферополь – +31...+33
Кропивницкий – +28...+30
Черкассы – +28...+30
Чернигов – +28...+30
Сумы – +28...+30
Полтава – +28...+30
Днепр – +33...+35
Запорожье – +33...+35
Донецк – +33...+35
Луганск – +33...+35
Харьков – +32...+34
Киев – +26...+28
Погода в Украине на пятницу 29 июня