Москву атакувала божевільна негода: фото, відео

23 червня у Москві спостерігалася шалена спека, щоправда в деяких районах столиці Росії дощило, а в деяких випав град розміром із черешню.

Відповідні фото та відео з’явилися у мережі.

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Град у Москві: відео

Як переконують очевидці опадів, град розміром з горох або черешню можна було спостерігати на півночі та заході Москви, тривали вони близько півгодини. Також усе це супроводжувалося сильними поривами вітру.

#Град размером с черешню: 2,5-3см A post shared by Dima (@demonarh) on Jun 23, 2018 at 6:18am PDT

Зауважимо, у цей час у районі Тушино на стадіоні московського «Спартака» грали збірні Бельгії та Тунісу, але тут все обмежилося лише дощем.

Користувачі соціальних мереж стверджують, що від негоди не рятували навіть парасолі. Як з’ясувалося, у багатьох москвичів і цього навіть не було, оскільки короткочасні, але сильні опади застали людей зненацька.

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До слова, синоптики очікували "крижану бурю" лише в неділю, 24 червня, у зв’язку з чим Гідрометцентр Росії навіть оголосив "жовтий" рівень небезпеки, натомість на суботу прогнозувалася 30-градусна спека.

Відео негоди у Москві 24 червня

Відео негоди у Москві 24 червня

Нагадаємо, минулоріч 30 червня Москва та Підмосков'я потерпали від потужної зливи з грозою та градом. За інформацією Російського гідрометцентру, такої негоди у столиці Росії не було з 1923 року.