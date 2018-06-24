Москву атаковала сумасшедшая непогода: фото, видео

23 июня в Москве наблюдалась безумная жара, правда в некоторых районах столицы России шел дождь, а в некоторых выпал град размером с черешню.

Соответствующие фото и видео появились в сети.

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Град в Москве: видео

Как утверждают очевидцы осадков, град размером с горох или черешню можно было наблюдать на севере и западе Москвы, продолжались они около получаса. Также все это сопровождалось сильными порывами ветра.

#Град размером с черешню: 2,5-3см A post shared by Dima (@demonarh) on Jun 23, 2018 at 6:18am PDT

Заметим, что в это время в районе Тушино на стадионе московского "Спартака" играли сборные Бельгии и Туниса в рамках Чемпионата мира, но здесь все ограничилось лишь дождем.

Пользователи социальных сетей утверждают, что от непогоды не спасали даже зонты. Как выяснилось, у многих москвичей и этого даже не было, поскольку кратковременные, но сильные осадки застали людей врасплох.

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К слову, синоптики ожидали "ледяную бурю" только в воскресенье, 24 июня, в связи с чем Гидрометцентр России даже объявил "желтый" уровень опасности, а на субботу прогнозировалась 30-градусная жара.

Видео непогоды в Москве 24 июня

Видео непогоды в Москве 24 июня

Напомним, в прошлом году 30 июня Москва и Подмосковье пострадали от мощного ливня с грозой и градом. По информации Российского гидрометцентра, такой непогоды в столице России не было с 1923 года.