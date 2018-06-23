За 5 хвилин – півмісячна норма опадів: комунальники назвали причину потопу в Тернополі

Цього тижня центр Тернополя важко було назвати проїзним, тому що зливні системи застарілі та не справляються з великою кількістю води. Як наслідок – підтопленні житлові будинки та автівки.

Коли вода сходить, то на вулицях залишаються купи сміття та болота. Місцеві жителі впевнені – все тому, що місто почали активно та хаотично забудовувати. З цим погоджуються й комунальники.

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"У нас все більше асфальтованих ділянок. Раніше вода вбиралася, бо був відкритий ґрунт. Зараз місто упорядковується, покращується благоустрій, з'являється бруківка, нові будинки, і кількість відкритих зон зменшується", – прокоментував начальник управління ЖКГ Тернополя Олег Соколовський.

Ще однією причиною потопів є клімат, який зараз змінюється, і тому дощить тепер частіше.

У нас скоро будуть субтропіки. Ми вже бачимо їх елементи на кожному кроці, вони приносять дощі. Ми зараз бачимо, що за 5 хвилин може випасти півмісячна норма. Жодна дощова система, яка б вона не була, не прийме такого,

– додав комунальник.

Зливна система в Тернополі має протяжність 42 кілометри, ще 50 – необхідно облаштувати. Лише на ремонт дощозбиральної каналізації у центрі потрібно більше 60 мільйонів гривень. Вже виділили перший мільйон гривень на реконструкцію 300 метрів загальної зливневої річки, яка збирає воду з чотирьох житлових районів і впадає у Тернопільське озеро. Експерти наголошують, що жодне українське місто не має належної дощової системи, аби упорядкувати зливи.

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Нагадаємо, у Карпатах рятувальники добралися до високогірного дитячого табору, де вранці 23 червня випав сніг. Наразі вони допомагають 27 дітям та 8 дорослим спуститися із гори, на якій туристів застала негода.