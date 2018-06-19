Через потоп у штаті Мічиган загинув пенсіонер, який не зміг вибратися із затопленого дому

У США потерпають від води. Через масштабні повені у штаті Мічиган у двох містах, Хоутон і Меноміні, оголошено режим стихійного лиха. Загинула одна людина.

Про це повідомляє USA Today.

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Загиблим виявився пенсіонер, який не зміг вибратися із затопленого дому. Повені спричинили сильні дощі, які тривали кілька днів поспіль. Водою затопило багато будинків та доріг.

Місцями автошляхи майже повністю зруйновані. Пересуватися машинами вкрай складно. Люди використовують човни. Зараз влада намагається провести евакуацію населення. Для надання допомоги жителям постраждалих районів планують залучити військовиків Національної гвардії.