Мощный ливень в Чернигове: более 90 дворов затоплено, есть пострадавшие

В субботу 30 июня в результате интенсивных осадков в Чернигове произошло подтопление около 90 частных домовладений на около 20-ти улицах города.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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По состоянию на 12:00 уровень воды почти спал, из подтопленных домов эвакуировано 16 человек, из которых 3 – переданы медицинским работникам,

– сообщают спасатели.

Сейчас на месте происшествия работает 59 спасателей, задействовано 18 единиц специальной техники, 2 резиновые лодки, 13 мотопомп продолжают откачку воды из частных домохозяйств. От коммунальных служб города привлечено 15 единиц техники и 36 работников.

Спасатели отбуксироввывают пострадавшие машины с автостоянки. Ликвидация последствий подтопления продолжается.