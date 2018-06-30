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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Мощный ливень в Чернигове: более 90 дворов затоплено, есть пострадавшие

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В субботу 30 июня в результате интенсивных осадков в Чернигове произошло подтопление около 90 частных домовладений на около 20-ти улицах города.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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По состоянию на 12:00 уровень воды почти спал, из подтопленных домов эвакуировано 16 человек, из которых 3 – переданы медицинским работникам,
– сообщают спасатели.

Сейчас на месте происшествия работает 59 спасателей, задействовано 18 единиц специальной техники, 2 резиновые лодки, 13 мотопомп продолжают откачку воды из частных домохозяйств. От коммунальных служб города привлечено 15 единиц техники и 36 работников.

Спасатели отбуксироввывают пострадавшие машины с автостоянки. Ликвидация последствий подтопления продолжается.

Теги: Новости Украины Непогода в Украине ГСЧС Новости Чернигова Фотоновости
Источник: 24 Канал
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