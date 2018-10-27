Из знаменитого Солсберийского собора пытались украсть Великую хартию вольностей

25 октября в Солсбери из местного собора пытались украсть экземляр Магна Карта – первой "неписанной" конституции Англии.

Об этом сообщает ВВС.

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45-летнего преступника уже задержали, известно, что защитное стекло, под которым хранился документ, он пытался разбить молотком.

Мужчина сделал несколько дырок в стекле, но не успел пробить второй защитный экран, потому что его задержали сотрудники собора.

Преступные действия увидели посетители, которые и подняли шум. Преступника доставили в полицию, но впоследствии выпустили под залог.

Что такое Великая хартия вольностей?Это первая "непиисанная" Конституция Англии. Великая хартия вольностей традиционно считается первым юридическим документом, в котором заложены основы концепции прав человека, созданы предпосылки для дальнейшего утверждения свободы и верховенства права.