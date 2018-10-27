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      Из знаменитого Солсберийского собора пытались украсть Великую хартию вольностей

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      Дырки в стекле
      Дырки в стекле / www.bbc.com/news

      25 октября в Солсбери из местного собора пытались украсть экземляр Магна Карта – первой "неписанной" конституции Англии.

      Об этом сообщает ВВС.

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      45-летнего преступника уже задержали, известно, что защитное стекло, под которым хранился документ, он пытался разбить молотком.

      Мужчина сделал несколько дырок в стекле, но не успел пробить второй защитный экран, потому что его задержали сотрудники собора.

      Преступные действия увидели посетители, которые и подняли шум. Преступника доставили в полицию, но впоследствии выпустили под залог.

      Что такое Великая хартия вольностей?Это первая "непиисанная" Конституция Англии. Великая хартия вольностей традиционно считается первым юридическим документом, в котором заложены основы концепции прав человека, созданы предпосылки для дальнейшего утверждения свободы и верховенства права.

      Теги: История Великобритания
      Источник: 24 Канал
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