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      Кремль в туманном Альбионе: как британские лорды отрабатывают российские деньги

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      На западе на руку России играет целая армия местных чиновников. Как сочетать служение Родине и прислуживание стране-агрессору – знают британские лорды. Издание Times выяснило, кто из членов Палаты лордов получает деньги в российских компаниях и как они их отрабатывают на родном туманном Альбионе.

      Лорд Роберт Скидельски уже почти 30 лет преподает политическую экономику в университете Уорик. И почти столько же заседает в британской Палате лордов. Там он отстаивает интересы России.

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      В 2014 году лорд Скидельски призвал не вводить санкции против страны-агрессора. Журналисты британского издания Times выяснили: Роберт Скидельски получает деньги из России. Он входит в совет директоров российской нефтяной компании "Роснефть". Это и объясняет пылкую поддержку британским лордом РФ.

      "Было ли такое отдаление России и Запада неизбежным? И что нужно сделать, чтобы смягчить ситуацию? Потому что это трагедия случившегося", - убежден член Палаты лордов Великобритании Роберт Скидельски.


      Лорд Роберт Скидельски

      Не только Скидельски считает трагедией отдаление России и Запада. В Палате лордов его горячо поддерживает лорд Питер Траскотт. И в его случае не обошлось без российских денег.

      Журналисты Times установили, что лорд Траскотт получает средства как председатель консультационного совета Russian Gold Fund. Это частная инвестиционная компания. Сам Траскотт утверждает, что она не связана с Россией.

      Еще у британского пера – русская жена Светлана Черникова, которая является дочерью полковника армии РФ. А в 2013 году Траскотт предложил выдвинуть на Нобелевскую премию мира Владимира Путина.

      План, предложенный Россией по Сирии, - важнейшая мирная инициатива этого года. Чтобы признать это и поддержать Россию в ее миротворческих стремлениях, я номинировал президента Владимира Путина на Нобелевскую премию мира,
      – сказал Траскотт.

      Инициативу Траскотта не поддержали в Палате лордов. Хотя сторонников Кремля, которые получают деньги в российских компаниях, там достаточно. Так, лорд Николас Феерфакс исполняет обязанности директора британского отделения крупнейшей российской судоходной компании - "Совкомфлот". А лорд Фредерик Понсонби является членом совета директоров российской нефтегазовой компании RNG.

      Эти разоблачения британских журналистов не на шутку раздражали политиков.

      Могут ли британские парламентарии быть на финансировании авторитарных государств и их возможных пособников? Конечно нет! Все депутаты Палаты лордов, которые работают на враждебные Великобритании государства, должны отказаться от права заседать в парламенте,
      – заявил член парламентского комитета по иностранным делам Боб Сили.

      Россияне не только активно подкупают британских политиков. Российские олигархи из окружения Путина охотно скупают активы в Великобритании. Эксперты оценивают стоимость российской недвижимости в Лондоне более 1,5 миллиарда долларов. Так, Роман Абрамович вложил в дома в столице Объединенного Королевства 125 миллионов долларов. А бывший заместитель главы правительства РФ Игорь Шувалов – 16 миллионов долларов.

      Автор: Мария Савчук
      Теги: Новости России Новости политики Великобритания Российская пропаганда
      Источник: 24 канал
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