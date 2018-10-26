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      Кремль у туманному Альбіоні: як британські лорди відпрацьовують російські гроші

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      На заході на руку Росії грає ціла армія місцевих чиновників. Як поєднувати служіння Батьківщині і прислуговування країні-агресору – знають британські лорди. Видання Times з'ясувало, хто з членів Палати лордів отримує гроші в російських компаніях і як вони їх відпрацьовують на рідному туманному Альбіоні.

      Лорд Роберт Скідельські уже майже 30 років викладає політичну економіку в університеті Ворік. І майже стільки ж засідає в британській Палаті лордів. Там він відстоює інтереси Росії.

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      У 2014 році лорд Скідельські закликав не запроваджувати санкції проти країни-агресора. Журналісти британського видання Times з’ясували: Роберт Скідельскі отримує гроші з Росії. Він входить до ради директорів російської нафтової компанії "Роснефть". Це і пояснює палку підтримку британським лордом РФ.

      "Чи було таке віддалення Росії та Заходу неминучим? І що треба зробити, щоб пом’якшити ситуацію? Тому що це трагедія те, що сталося", – переконаний член Палати лордів Великої Британії Роберт Скідельські.


      Лорд Роберт Скідельскі

      Не лише Скідельські вважає трагедією віддалення Росії та Заходу. У Палаті лордів його палко підтримує лорд Пітер Траскотт. І в його випадку не обійшлося без російських грошей.

      Журналісти Times встановили, що лорд Траскотт отримує кошти як голова консультаційної ради Russian Gold Fund. Це приватна інвестиційна компанія. Сам Траскотт стверджує, що вона не пов’язана з Росією.

      Ще у британського пера – російська дружина Світлана Чернікова, яка є донькою полковника армії РФ. А у 2013 році Траскотт запропонував висунути на Нобелівську премію миру Володимира Путіна.

      План, запропонований Росією стосовно Сирії, – найважливіша мирна ініціатива цього року. Аби визнати це і підтримати Росію в її миротворчих прагненнях, я номінував президента Володимира Путіна на Нобелівську премію миру,
      – сказав Траскотт.

      Ініціативу Траскотта не підтримали в Палаті лордів. Хоча прибічників Кремля, які отримують гроші в російських компаніях, там достатньо. Так, лорд Ніколас Феєрфакс виконує обов’язки директора британського відділення найбільшої російської судноплавної компанїі – "Совкомфлот". А лорд Фредерік Понсонбі є членом ради директорів російської нафтогазової компанії RNG.

      Ці викриття британських журналістів не на жарт роздратували політиків.

      Чи можуть британські парламентарі бути на фінансуванні авторитарних держав та їхніх можливих пособників? Звичайно ні! Всі депутати Палати лордів, які працюють на ворожі до Великої Британії держави, мають відмовитися від права засідати у парламенті,
      – заявив член парламентського комітету з іноземних справ Боб Сілі.

      Росіяни не лише активно підкуповують британських політиків. Російські олігархи з оточення Путіна охоче скуповують активи у Великій Британії. Експерти оцінюють вартість російської нерухомості в Лондоні у понад 1,5 мільярда доларів. Так, Роман Абрамович вклав у будинки в столиці Об'єднаного Королівства 125 мільйонів доларів. А колишній заступник глави уряду РФ Ігор Шувалов – 16 мільйонів доларів.

      Автор: Марія Савчук
      Теги: Новини Росії Новини політики Великобританія Російська пропаганда
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 26 жовтня
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