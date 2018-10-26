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      "Попросив не говорити російською": пропагандисти Кремля поширили фейк про віце-прем'єра України

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      Слова Геннадія Зубка перекрутили росЗМІ
      Слова Геннадія Зубка перекрутили росЗМІ / фото з відкритих джерел

      РосЗМІ поширили черговий фейк. Цього разу вони перекрутили слова українського віце-прем-прем'єр-міністра Геннадія Зубка. Так, політик на Першому форумі регіонів України та Білорусі запропонував білорусам говорити своєю мовою.

      Своєю чергою, у російських ЗМІ з'явилась інформація про те, що Зубко попросив білорусів не розмовляти російською під час заходу.

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      Раніше в нашому діалозі робочою мовою було визначено російську. Сьогодні тут на форумі представники України та Білорусі. Я із задоволенням виступлю українською і послухаю білоруських колег білоруською,
      – сказав віце-прем'єр України.

      Натомість російські ЗМІ перекрутили заяву українського політика та написали майже ідентичні заголовки про те, що Зубко закликав білорусів не розмовляти російською.



      Російські ЗМІ поширили фейк

      Теги: Новини Білорусі Новини політики Новини Росії Україна – Росія Російська пропаганда
      Джерело: 24 Канал
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