"Попросив не говорити російською": пропагандисти Кремля поширили фейк про віце-прем'єра України

РосЗМІ поширили черговий фейк. Цього разу вони перекрутили слова українського віце-прем-прем'єр-міністра Геннадія Зубка. Так, політик на Першому форумі регіонів України та Білорусі запропонував білорусам говорити своєю мовою.

Своєю чергою, у російських ЗМІ з'явилась інформація про те, що Зубко попросив білорусів не розмовляти російською під час заходу.

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Раніше в нашому діалозі робочою мовою було визначено російську. Сьогодні тут на форумі представники України та Білорусі. Я із задоволенням виступлю українською і послухаю білоруських колег білоруською,

– сказав віце-прем'єр України.

Натомість російські ЗМІ перекрутили заяву українського політика та написали майже ідентичні заголовки про те, що Зубко закликав білорусів не розмовляти російською.







Російські ЗМІ поширили фейк