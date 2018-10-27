Зі знаменитого Солсберійського собору намагалися вкрасти Велику хартію вольностей

25 жовтня в Солсбері з собору намагалися вкрасти екземляр Магна Карта – першої "неписаної" конституції Англії.

Про це повідомляє ВВС.

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45-річного злочинця вже затримали, відомо, що захисне скло, під яким зберігався документ, він намагався розбити молотком.

Чоловік зробив кілька дірок у склі, але не встиг пробити другий захисний екран, тому що його затримали співробітники собору.

Злочинні дії побачили відвідувачі, які і здійняли галас. Злочинця доставили до поліції, але згодом випустили під заставу.

Що таке Велика хартія вольностей?Це перша "неписана" конституція Англії. Велика хартія вольностей традиційно вважається першим юридичним документом, у якому закладено основи концепції прав людини, створено передумови для подальшого утвердження свободи і верховенства права.