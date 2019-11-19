Избавиться от "групп влияния": Укравтодор планирует масштабную чистку кадров

Руководителей региональных служб автомобильных дорог, привлеченных к коррупционным схемам, будут увольнять. Об этом заявил новый руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодора) Кубраков.

"У нас много информации. Кто был в каких-то схемах – лучше идите самостоятельно", – сказал новый руководитель Укравтодора Александр Кубраков во время совместного с премьером Гончаруком и министром инфраструктуры Криклием брифинга в Киеве 19 ноября. Об этом сообщил Интерфакс-Украина.

Напомним, 15 ноября правительство поставило во главе Укравтодора Александра Кубракова

Заметим, что премьер-министр поддержал Кубракова и высказался за сокращение большинства руководителей служб автодорог.

Я бы принимал решение очень быстро. Особенно в отношении лиц, о которых есть информация, что они вовлечены в схемы. И, наоборот, брал бы людей порядочных. Если где-то в областях или центральном аппарате есть какие-то группы влияния – решительно от них избавляйтесь,

– посоветовал Гончарук Кубраково.

В целом Кубраков, который выиграл конкурс на должность главы Укравтодора, уже успел пообещать:

Обновить руководящий состав служб автомобильных дорог в регионах. Сделать ревизию подготовки к зимнему сезону дорог Украины. Подготовить планы восстановления дорог на 2020 год. Увеличивать финансирование Дорожного фонда за деньги иностранных партнеров.

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