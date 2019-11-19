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      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ

      Позбавитися "груп впливу": Укравтодор планує масштабну чистку кадрів

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      Новий голова Укравтодору планує масштабні реформи / Ілюстративне фото (pixabay)

      Керівників регіональних Служб автомобільних доріг, залучених до корупційних схем, будуть звільняти. Про це заявив новий керівник Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодору) Кубраков.

      "У нас багато інформації. Хто був у якихось схемах – краще йдіть самостійно", – сказав новий керівник Укравтодору Олександр Кубраков під час спільного з прем'єром Гончаруком та міністром інфраструктури Криклієм брифінгу в Києві 19 листопада. Про це повідомив Інтерфакс-Україна.

      Нагадаємо, 15 листопада уряд поставив на чолі Укравтодору Олександра Кубракова

      Зауважимо, що прем'єр-міністр підтримав Кубракова та висловився за скорочення більшості керівників Служб автодоріг.

      Я б приймав рішення дуже швидко. Особливо щодо осіб, про яких є інформація, що вони залучені до схем. І, навпаки, брав би людей порядних. Якщо десь в областях чи центральному апараті є якісь групи впливу – рішуче від них позбавляйтеся,
      – порадив Гончарук Кубракову.

      Загалом Кубраков, який виграв конкурс на посаду голови Укравтодору, вже встиг пообіцяти:

      1.  Оновити керівний склад Служб автомобільних доріг у регіонах.
      2. Зробити ревізію підготовки до зимового сезону доріг України.
      3. Підготувати плани відновлення доріг на 2020 рік.
      4. Збільшувати фінансування Дорожнього фонду за гроші іноземних партнерів.

      Зеленський підписав закон про запровадження аудиту безпеки автомобільних доріг: деталі – у матеріалі 24 каналу.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Дороги Укравтодор
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