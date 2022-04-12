Так считает директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович. Об этом он сказал в эфире 24 канала.

К теме Все боятся быть задержанными, – социолог о самоцензуре россиян

Антипович подчеркнул, что в России завышены показатели относительно отношения россиян к власти, Путину и войне в Украине.

"Там люди боятся быть задержанными, боятся даже высказывать свою точку зрения. Посмотрите на количество тех людей, которые выходят на митинги. На фоне Украины, это просто мизер", – считает он.

Социолог добавил, что довольно значительная часть россиян находятся в таком состоянии, когда они избегают информации о войне.

Они не хотят допускать к себе информацию, которая будет идти вразрез с тем, что можно жить спокойно. То есть они не хотят знать правду, поинтересоваться этим. Им потом откроются глаза, а они будут говорить: "Ой, Боже, а мы же не знали",

– сказал Антипович.

По его мнению, не надо верить таким россиянам, потому что любой может зайти в интернет и узнать правду о войне.

"Другое дело – что они не хотят знать, что эта война начата Россией, является несправедливой и тому подобное. Россияне избегают этой информации, потому что им тогда станет дискомфортно", – подытожил Антипович.

Антипович о переходе русскоязычных на украинский и запугивании россиян:



Интересно, что бывшая сотрудница российского пропагандистского телеканала "Первый" Марина Овсянникова, которая устроила акцию в прямом эфире, уже нашла новую работу. Она стала внештатной корреспонденткой немецкой газеты Die Welt и телеканала Welt.