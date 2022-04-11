Новая работа Овсянниковой

Издательский дом отмечает, что российская журналистка будет работать, в частности, из Украины и России. Она отметила, что считает своей журналистской обязанностью "защищать свободу", за которую сейчас воюют украинцы.

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В критический момент у Марины Овсянниковой была смелость показать российским зрителям правду без прикрас. При этом она отстаивала важнейшую журналистскую этику – несмотря на угрозу государственных репрессий. Я рад работать с ней,

– заявил главный редактор Welt Group Ульф Пошардт.

Перформанс на Первом канале

14 марта в эфире пропагандистского "Первого канала" в программе "Время" позади ведущей появилась женщина с плакатом "Нет войне", "Остановите войну", "Не верьте пропаганде", "Здесь вам врут". Позже оказалось, что это была Марина Овсянникова , редактор канала.

Перед акцией она записала видеообращение, в котором призналась, что сама была пропагандисткой и ей стыдно за это. Но призвала всех россиян протестовать против войны в Украине.

После акции Овсянникову задержали и выписали штраф, затем появилась информация об открытии против нее уголовного дела. Но наказание журналистки у многих людей вызвало вопросы. На митингах с людьми ведут себя максимально жестоко и арестовывают на 15 суток, но Овсянникову даже не спешили увольнять с работы .