Нова робота Овсяннікової

Видавничий дім зазначає, що російська журналістка буде працювати, зокрема, з України та Росії. Вона зазначила, що бачить своїм журналістським обов'язком "захищати свободу", за яку зараз воюють українці.

Читайте також: "Жертва" КремльТБ Овсяннікова розкритикувала санкції, бо її донька не може купити пиріжок

В критичний момент Марина Овсяннікова мала сміливість показати російським глядачам неприкрашену правду. При цьому вона відстоювала найважливішу журналістську етику – попри загрозу державних репресій. Я радий працювати з нею,

– заявив головний редактор Welt Group Ульф Пошардт.

Перформанс на Першому каналі

14 березня в ефірі пропагандистського "Первого канала" в програмі "Время" позаду ведучої з'явилася жінка з плакатом "Ні війні", "Зупиніть війну", "Не вірте пропаганді", "Тут вам брешуть". Пізніше виявилось, що це була Марина Овсяннікова, редакторка каналу.

До акції вона записала відеозвернення, в якому зізналась, що сама була пропагандисткою і їй соромно за це. Та закликала всіх росіян протестувати проти війни в Україні.

Після акції Овсяннікову затримали й виписали штраф, згодом з'явилася інформація про відкриття проти неї кримінальної справи. Але покарання журналістки в багатьох людей викликало запитання. На мітингах з людьми пооводяться максимально жорстоко та арештовують на 15 діб, Овсяннікову навіть не поспішали звільняти з роботи.

До теми – Овдієнко розповів, навіщо на в Росії показали журналістку з плакатом: дивіться відео