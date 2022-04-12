Так вважає директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

До теми Усі бояться бути затриманими, – соціолог про самоцензуру росіян

Антипович наголосив, що в Росії завищені показники щодо ставлення росіян до влади, Путіна та війни в Україні.

"Там люди бояться бути затриманими, бояться навіть висловлювати свою точку зору. Подивіться на кількість тих людей, які виходять на мітинги. На фоні України, це просто мізер", – вважає він.

Соціолог додав, що досить значна частина росіян перебувають в такому стані, коли вони уникають інформацію про війну.

Вони не хочуть допускати до себе інформацію, яка буде йти врозріз з тим, що можна жити спокійно. Тобто вони не хочуть знати правди, поцікавитися цим. Їм потім відкриються очі, а вони будуть казати: "Ой, боже, а ми ж не знали", – сказав Антипович.

На його думку, не треба вірити таким росіянам, бо будь-хто може зайти в інтернет і дізнатися правду про війну.

"Інша справа – що вони не хочуть знати, що ця війна розпочата Росією, є несправедливою тощо. Росіяни уникають цієї інформації, бо їм тоді стане дискомфортно", – підсумував Антипович.

Антипович про перехід російськомовних на українську та залякування росіян:



Цікаво, що колишня співробітниця російського пропагандистського телеканалу "Перший" Марина Овсяннікова, яка влаштувала акцію у прямому ефірі, вже знайшла нову роботу. Вона стала позаштатною кореспонденткою німецької газети Die Welt та телеканалу Welt.