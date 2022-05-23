Почему исключения из правил – зло

Предложила воспользоваться методологией функционального аудита, разработанной в Национальном агентстве по вопросам государственной службы.

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Она позволяет каждому государственному органу определить критически необходимые функции и ресурсы для их обеспечения. Следовательно – взвешенно оптимизировать организационную структуру и определить актуальную штатную численность.

Но коллегу заинтересовала еще и возможность сохранения нескольких кадровых позиций в ведомстве, которые могли оказаться неактуальными в результате аудита. То есть – вероятность исключений из обязательных правил. После моей оговорки, что такие действия имели бы признаки "мародерства" на государственной службе, тему свернули.

Несомненно, актуальность оптимизации и рестарта публичной службы растет. Война является раздражителем чрезвычайного веса. Ее вызовы требуют системного видения и жестких решений. В первую очередь о пересмотре функционала госслужбы и отказе от многих установившихся реалий.

Приведу красноречивый пример. Эксперты НАГС анализировали структуру и функционал государственных органов и выяснили необходимую трансформацию. К примеру, в Украине существует центральный орган исполнительной власти со штатной численностью 73 человека. Фактическая численность за границей – 29 государственных служащих, из которых в военное время задействовано 12. Уверена, есть смысл пересмотреть статус этого центрального органа государственной власти как отдельного органа власти в пользу департамента профильного министерства.

Ревизия для экономии

Безусловно, финализация таких решений станет возможной после функционального аудита. Именно поэтому рекомендую коллегам воспользоваться этой методологией. Глобальная ревизия управленческих и финансовых ресурсов государственных институций усилит действенность госаппарата и сэкономит бюджетные расходы.

Чтобы снять какие-либо оговорки, НАГС начало с себя. Мы апробировали аудит в Агентстве и наших территориальных органах. Определили актуальность функций структурных подразделений. Подготовили предложения по новому штатному расписанию. Кстати, обнаружили, что именно Агентство должно обеспечивать функцию по проработке вопросов функционального аудита. Готовим соответствующие юридические новшества.

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Выживание в условиях войны

Государственную службу можно сравнить с сосудистой системой. Свободные сосуды позволяют организму свободно дышать. Но накопленные шлаки истощают организм. Осмелюсь сказать, что военный шок прочистил наши государственные "сосуды". В первые дни агрессии страна удержала мужество военных и профессиональность публичных служащих. Все это время в стране предоставляются критически важные услуги, выплачиваются зарплаты и пенсии. В основном это заслуга всей публичной власти.

Но сейчас важно сохранить дальнейшую стабильность государства. Ведь война истощает и публичных служащих. Мы теряем тысячи квалифицированных кадров, вынужденно спасающихся в других регионах или странах.

В Агентстве определили, что с начала года численность государственной службы сократилась на 6 тысяч человек. Большинство уволились с началом войны. К сожалению, этот негативный тренд будет продолжаться. Поскольку почти 9,5 тысячи женщин-госслужащих, спасая детей, уехали за границу. Существует риск, что многие в ближайшее время не вернутся в Украину.

Очень болезненный вопрос – пребывание наших коллег на временно захваченных территориях, а также в районах боевых действий. По оценкам НАГС, там – примерно 5,4 тысячи госслужащих. Они штатно или дистанционно выполняют свои обязанности.

Есть и трагическая статистика. 39 наших коллег погибли, 56 – ранены, 141 – пропали без вести. Замечу, что статистика рассчитана по имеющимся данным. Но у нас нет исчерпывающей информации. Так что ситуация на самом деле еще более критическая.

Уверена, что враг сознательно устремляет острие репрессий против публичных служащих на местах. Там понимают их вес и влияние на жителей оккупированных общин. Именно отсюда – печальная статистика о погибших, раненых и пропавших без вести коллегах.

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Ядро должно остаться ядром

Отмечу, что процент отступившихся от присяги госслужащих – на уровне погрешности. Это подтверждает мое ежедневное общение с нашими коллегами из временно оккупированных общин.

Расскажу историю из жизни. Оккупанты пытались убедить нашу коллегу стать их "гауляйтером". После ее жесткого "нет", они назначили коллаборантом футболиста.

Все перечисленные риски заставляют нас фокусироваться на качественных изменениях, которые сохранят профессиональное ядро государственной службы. Ведь качественные кадры – это потенциал для обновления страны. Первым шагом к этой цели вижу системное внедрение функционального аудита во всех органах публичной власти.

В дальнейшем будут определены рекомендации по оптимизации. В заключение останется немного: честно и принципиально воплотить ее в жизнь. Чтобы общество не чувствовало привкус "мародерства" на государственной службе. В НАГС знают, как этого добиться, и мы готовы давать всем коллегам дружеские советы.

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