Об этом 24 Каналу рассказал Иван Ступак – экс-сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего. По его словам, россияне стремились подробно изучить разработку беспилотников в США.

Смотрите также Избиение беспилотника США: россияне радовались, словно выиграли войну против НАТО

Сувенир для Китая

Иван Ступак подчеркнул, что, по некоторым данным, российские летчики пытались 19 раз сбить дрон.

И главная цель была сбить этот беспилотник, но, как говорят у футболистов, фэйр-плей – без рук. Он должен был упасть, но без использования штатной пушки, ракет,

– объяснил он.

По его мнению, россияне действительно рассчитывали, что этот беспилотник можно будет подобрать, затем разобрать и получить доступ к сверхсовременным технологиям: микроэлектронике, оптике.

"Я не думаю, что россияне смогли бы это воспроизвести, но я думаю, что они преследовали цель подарить этот беспилотник Китаю", – сосредоточил внимание Ступак.

По его словам, вручение такого презента главе Китая могло бы положительно повлиять на военную помощь со стороны страны и ее позицию по войне против Украины.

Этот беспилотник мог бы стать большим подарком, после которого китайцы сказали бы: "Вау! Спасибо за подарок. Все. Что вы там хотели? 700 тысяч снарядов? Берите! 10 тысяч маленьких беспилотников? Берите!

– рассказал он.

Впрочем, россияне несколько просчитались.

План России не сработал

Бывший сотрудник СБУ сообщил, что, по словам американцев, они все же успели удалить всю информацию из БПЛА.

"Я думаю, что там есть такой алгоритм и протоколы, что в случае, когда беспилотник при тех или иных обстоятельствах падает, то вся информация на нем уничтожается, чувствительная микроэлектроника также", – отметил он.

Ступак добавил, что глубина моря в том месте, где происходило сбивание беспилотника, достигает полутора километров.

Достать просто сачком россиянам не удастся,

– убежден он.

К тому же Россия действительно играет с огнем, даже несмотря на то, что реакция США на инцидент была довольно лаконичной и сдержанной.

Американо-российский инцидент выгоден Украине

Иван Ступак пояснил, что до этого момента некоторые американцы все же не понимали серьезности агрессии России, потому что их разделяют 9 тысяч километров от места ведения боевых действий.

Впрочем, совсем по-новому воспринимается ситуация после сбития россиянами беспилотника, стоимость которого составляет 30 миллионов долларов. Никто не застрахован от того, что подобная шалость не повторится. Потому реакция США будет, но в измененном формате.

Я думаю, что латентно американцы увеличат свою помощь украинцам. Я не скажу, что в самолетах сразу, но это могут быть ракеты дальнего радиуса действия, дополнительный комплекс Patriot, беспилотники, возможно, не такого класса, а немного меньше,

– подчеркнул он.

По его мнению, в любом случае такая дерзкая ситуация – это прекрасный стимул для США оказать Украине дополнительную помощь, чтобы хоть как-то отомстить россиянам.

Избиение MQ-9 Reaper: последние новости