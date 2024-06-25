Кроме этого, отмечается, что пострадал еще и водитель экстренной медицинской помощи. Правоохранители открыли уголовное производство по статье о легком телесном повреждении.

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Нападение на медиков

В понедельник, 24 июня, в 20:13 в Центральную оперативную диспетчерскую поступил вызов со словами: "Девушка умирает, очень плохо. Лежит в траве, за переездом". На место оперативно прибыла бригада скорой, где их уже ждала толпа местных.

Фельдшер осмотрела пациентку, проверила жизненные показатели, померила давление и сделала инъекцию. Однако неожиданно пострадавшая напала на медика.

Пациентка начала приходить в сознание, но вдруг на фельдшера было совершено нападение. Неизвестная женщина ударила фельдшера камнем по голове, когда та оказывала помощь. В результате удара медик потеряла сознание... Нападающая скрылась с места происшествия,

– рассказали врачи.

Фельдшера с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой, а также водителя с ожогом глаз и гипертоническим кризом госпитализировали в медицинское учреждение. На место происшествия вызвали полицию.

Напомним, в мае сообщалось о конфликт между ромами и работниками ТЦК и СП на Закарпатье. Люди пришли под военкомат из-за того, что ТЦК мобилизовал их товарищей. Ромы сообщали, что мужчины больны, поэтому их нельзя брать в армию.