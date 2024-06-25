Окрім цього, зазначається, що постраждав ще й водій екстренної медичної допомоги. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про легке тілесне ушкодження.

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Напад на медиків

У понеділок, 24 червня, о 20:13 до Центральної оперативної диспетчерської надійшов виклик зі словами: "Дівчина помирає, дуже погано. Лежить в траві, за переїздом". На місце оперативно прибула бригада "швидкої", де на них вже чекала юрба місцевих.

Фельдшерка оглянула пацієнтку, перевірила життєві показники, поміряла тиск та зробила ін’єкцію. Однак несподівано постраждала напала на медика.

Пацієнтка почала приходити до свідомості, але раптом на фельдшерку було здійснено напад. Невідома жінка вдарила фельдшерку каменюкою по голові, коли та надавала допомогу. Внаслідок удару медикиня знепритомніла… Нападниця втекла з місця події,

– розповіли лікарі.

Фельдшерку зі струсом головного мозку і закритою черепно-мозковою травмою, а також водія з опіком очей і гіпертонічним кризом госпіталізували до медичного закладу. На місце події викликали поліцію.

Нагадаємо, у травні повідомлялося про конфлікт між ромами та працівниками ТЦК та СП на Закарпатті. Люди прийшли під військкомат через те, що ТЦК мобілізувало їхніх товаришів. Роми повідомляли, що чоловіки хворі, тому їх не можна брати до війська.