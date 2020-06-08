Нардепа Заславского избил депутат сельсовета: политик рассказал о деталях столкновения
На Житомирщине нардепа от "Слуги народа" Юрия Заславского 5 июня на автозаправке избил депутат местного сельсовета. К моменту столкновения мужчины знакомыми не были.
Конфликт начался в очереди в кассу
Инцидент произошел на автозаправке вблизи села Заречаны. Конфликт начался с того, что Заславский случайно задел бутылкой с водой мужчину в очереди к кассе. Об этом сам нардеп рассказал телеграмм-каналу PavlovskyNews.
К теме Нардепа Заславского избили на Житомирщине: что говорят в "Слуге народа"
Начался словесный спор и он позвал меня на улицу поговорить. Я этому не придал значения и пошел с женой к своему авто. Мужчина меня догнал и начал наносить удары, застав врасплох. Несколько раз ударил по лицу и я потерял сознание,
– вспоминает пострадавший нардеп.
Какие травмы получил Заславский
В результате столкновения Заславский получил сотрясение мозга, перелом переносицы и несколько синяков.
Сразу после инцидента парламентарий вызвал полицию. По факту начали уголовное производство.
Личность оппонента Заславского установили – им оказался местный депутат сельсовета. Обе стороны конфликта отмечают, что друг друга раньше не знали.
Что известно про Юрия Заславского
- 38-летний Юрий Заславский был избран народным депутатом VIII созыва от партии "Слуга народа" в 2019 году. Он был 118-ым в списке партии.
- Является членом комитета парламента по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.
- До избрания депутатом был директором ООО "Макрус ЛТД" в Хмельницком.
- Окончил экономический факультет Хмельницкого экономического университета и юридический факультет Львовского Национального университета им. Ивана Франка. Выпускник Национальной академии государственного Управления при Президенте Украины по специальности "государственное управление".