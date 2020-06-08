На Житомирщине нардепа от "Слуги народа" Юрия Заславского 5 июня на автозаправке избил депутат местного сельсовета. К моменту столкновения мужчины знакомыми не были.

Конфликт начался в очереди в кассу

Инцидент произошел на автозаправке вблизи села Заречаны. Конфликт начался с того, что Заславский случайно задел бутылкой с водой мужчину в очереди к кассе. Об этом сам нардеп рассказал телеграмм-каналу PavlovskyNews.

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Начался словесный спор и он позвал меня на улицу поговорить. Я этому не придал значения и пошел с женой к своему авто. Мужчина меня догнал и начал наносить удары, застав врасплох. Несколько раз ударил по лицу и я потерял сознание,

– вспоминает пострадавший нардеп.

Какие травмы получил Заславский

В результате столкновения Заславский получил сотрясение мозга, перелом переносицы и несколько синяков.

Сразу после инцидента парламентарий вызвал полицию. По факту начали уголовное производство.

Личность оппонента Заславского установили – им оказался местный депутат сельсовета. Обе стороны конфликта отмечают, что друг друга раньше не знали.

Что известно про Юрия Заславского