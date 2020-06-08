На Житомирщині нардепа від "Слуги народу" Юрія Заславського 5 червня на автозаправці побив депутат місцевої сільради. До моменту сутички чоловіки знайомими не були.

Конфлікт розпочався у черзі до каси

Інцидент стався на автозаправці поблизу села Зарічани. Конфлікт розпочався з того, що Заславський випадково зачепив пляшкою з водою чоловіка у черзі до каси. Про це сам нардеп розповів телеграм-каналу PavlovskyNews.

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Розпочалась словесна суперечка і він покликав мене на вулицю поговорити. Я цьому не надав значення і пішов з дружиною до свого авто. Чоловік мене наздогнав і почав завдавати ударів, заставши зненацька. Кілька разів вдарив по обличчю і я втратив свідомість,

– пригадує постраждалий нардеп.

Які травми отримав Заславський

У результаті сутички Заславський отримав струс мозку, перелом перенісся та кілька синців.

Одразу після інциденту парламентар викликав поліцію. За фактом розпочали кримінальне провадження.

Особу опонента Заславського встановили – ним виявився місцевий депутат сільради. Обидві сторони конфлікту зазначають, що один одного раніше не знали.

Що відомо про Юрія Заславського