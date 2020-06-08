Нардепа Заславського побив депутат сільради: політик розповів про деталі сутички
На Житомирщині нардепа від "Слуги народу" Юрія Заславського 5 червня на автозаправці побив депутат місцевої сільради. До моменту сутички чоловіки знайомими не були.
Конфлікт розпочався у черзі до каси
Інцидент стався на автозаправці поблизу села Зарічани. Конфлікт розпочався з того, що Заславський випадково зачепив пляшкою з водою чоловіка у черзі до каси. Про це сам нардеп розповів телеграм-каналу PavlovskyNews.
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Розпочалась словесна суперечка і він покликав мене на вулицю поговорити. Я цьому не надав значення і пішов з дружиною до свого авто. Чоловік мене наздогнав і почав завдавати ударів, заставши зненацька. Кілька разів вдарив по обличчю і я втратив свідомість,
– пригадує постраждалий нардеп.
Які травми отримав Заславський
У результаті сутички Заславський отримав струс мозку, перелом перенісся та кілька синців.
Одразу після інциденту парламентар викликав поліцію. За фактом розпочали кримінальне провадження.
Особу опонента Заславського встановили – ним виявився місцевий депутат сільради. Обидві сторони конфлікту зазначають, що один одного раніше не знали.
Що відомо про Юрія Заславського
- 38-річний Юрій Заславський був обраний народним депутатом IX скликання від партії "Слуга народу" у 2019 році. Він був 118-им у списку партії.
- Є членом Комітету парлменту з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.
- До обрання депутатом був директором ТОВ "Макрус ЛТД" у Хмельницькому.
- Закінчив економічний факультет Хмельницького економічного університету та юридичний факультет Львівського Національного університету ім. Івана Франка. Випускник Національної академії державного Управління при Президентові України за спеціальністю "державне управління".