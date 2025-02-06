На публикацию уже обратили внимание в правоохранительных органах, сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киевской области и Киевскую прокуратуру.

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Что известно о групповом избиении на Оболони

Так правоохранители обнаружили видео избиения парня во время мониторинга соцсетей. В полиции зарегистрировали информацию, а в прокуратуре начали досудебное расследование.

Видео инцидента, на котором неизвестные, часть из которых закрывает лицо балаклавами, бьют другого парня, опубликовали в соцсетях 6 февраля вечером. Один из участников инцидента снимает все на видео,

– рассказали в прокуратуре.

В конце видео один из фигурантов хвастается, что завладел телефоном пострадавшего.

Предварительная квалификация преступления – хулиганство, совершенное группой лиц с применением предмета, специально заготовленного для нанесения телесных повреждений.

В Киеве группа неизвестных избила парня / фото прокуратуры

В полиции отметили, что заявлений и сообщений относительно указанного события к ним не поступало. Проводятся первоочередные следственные действия для установления всех участников происшествия.

Местные паблики отмечают, что нападавшие под видом девушки в телеграмм-боте для знакомства приглашают парней за встречу, после чего группой избивают.