На публікацію вже звернули увагу у правоохоронних органах, повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Київщини та Київську прокуратуру.

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Що відомо про групове побиття на Оболоні

Так правоохоронці виявили відео побиття хлопця під час моніторингу соцмереж. У поліції зареєстрували інформацію, а у прокуратурі розпочали досудове розслідування.

Відео інциденту, на якому невідомі, частина з яких закриває обличчя балаклавами, б’ють іншого хлопця, опублікували у соцмережах 6 лютого ввечері. Один з учасників інциденту знімає все на відео,

– розповіли у прокуратурі.

Наприкінці відео один з фігурантів вихваляється, що заволодів телефоном постраждалого.

Попередня кваліфікація злочину – хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням предмета, спеціально заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень.

У Києві група невідомих побила хлопця / фото прокуратури

У поліції зазначили, що заяв та повідомлень щодо вказаної події до них не надходило. Наразі проводяться першочергові слідчі дії для встановлення усіх учасників події.

Місцеві пабліки зазначають, що нападники під виглядом дівчини у телеграм-боті для знайомства запрошують хлопців за зустріч, після чого групою б'ють.