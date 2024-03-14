Неприятный инцидент произошел днем 7 марта в селе Плоская возле КПП "Горлеча". Сначала водитель автомобиля "ВАЗ-2121" совершил наезд на 41-летнего работника ТЦК и СП. После человек, выполнив разворот, остановился и ударил обухом его в предплечье.
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Просил отсрочку, чтобы разыскать сына
На видео, обнародованном в сети, было видно, как двое местных нападают на двух сотрудников ТЦК. Вскоре мужчин задержали, их обвинили по статье о хулиганстве с использованием холодного оружия.
Как выяснилось, нападающими являются двое братьев из села Плоска Селятинской общины Черновицкой области. Это 28-летний Борис Крашенинников, который сидел на лошади, и 43-летний Александр Крашенинников, который был за рулем "Нивы".
Журналистам удалось узнать от сестры нападавших – Марии Крашенинниковой, что между Александром и районным ТЦК был конфликт.
У Александра на фронте, на Купянском направлении, пропал без вести сын Сергей, это произошло семь месяцев назад. Сергей и его дед служат в подразделении Да Винчи. Александр не находит себе места из-за сына,
– рассказала женщина.
По ее словам, Александр хотел ехать в часть, где служит его сын, и искать его. Но для этого ему была нужна справка об отсрочке, чтобы он мог спокойно передвигаться.
Она заметила, что Александр трижды ходил в этот военкомат. Но каждый раз ему отказывали, военком говорил, чтобы он прошел медицинскую комиссию.
"Брат понимал, что его просто мобилизуют, а он хотел сначала отыскать Сергея. В третий раз он уже пришел, получил справку, и ему надо было поставить только печать. Когда он пошел в военкомат за печатью, его там держали два часа, избили, потом выгнали и ничего не дали. Сказали, чтобы сидел тихо, иначе его заберут, а до фронта он не доедет", – добавила Мария.
Что известно о ситуации с избиением: последние новости
- Сначала водитель автомобиля "ВАЗ-2121" совершил наезд на 41-летнего работника ТЦК и СП. После мужчина, выполнив разворот, остановился и ударил обухом его в предплечье.
- Другой нарушитель тоже ударил обухом топора в плечо военнослужащему. Затем оба злоумышленника повредили автомобиль работника военкомата. Они побили лобовое стекло и боковые окна. Совершив противоправные действия, мужчины скрылись.
- Известно, что один из работников территориального центра комплектования и социальной поддержки, на которых набросились на Буковине является бывшим военнослужащим 10 отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс". Его зовут Николай Мусензовой.
- Известно, что защитник был дважды награжден орденом "За мужество". Он, получив ранения, пролечился и вернулся в батальон. После того, как боец получил второе ранение, его перевели в ТЦК и СП.
- Начальница отдела коммуникации ГУНП в Черновицкой области Каролина Маришева рассказала, что мужчин, которые напали с топором на работников Территориального центра комплектования и социальной поддержки, будут держать под стражей без возможности внести залог.
- Правоохранительница также отметила, что продолжается досудебное расследование по факту хулиганства. Санкция этой статьи предусматривает заключение от 3 до 7 лет, когда вину мужчин докажут в судебном порядке.