Отец избитого ребенка – военный. Журналистам он рассказал, как узнал, что произошло с сыном.

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Шея – в синяках, рот – в крови

В тот день, а именно 18 июня, мужчина находился на работе, когда позвонила его дочь и попросила поскорее ехать домой, потому что 8-летнего Артема кто-то душил. На месте инцидента уже находилась полиция, а злоумышленника, который напал на мальчика не было. "Эмоции зашкаливали ... У меня было желание его (нападавшего – 24 Канал) убить", – поделился переживаниями отец.

По словам господина Александра, у его сына обнаружили синяки на шее и кровь у рта.

8-летний Артем имеет расстройство дефицита внимания и гиперактивность. Мальчик учится в инклюзивном классе.

Отец рассказывает, что его сын тяжело переживал начало полномасштабного вторжения. Понадобился год, чтобы он пришел в себя.

"И из-за этого подонка, что вчера произошло, ребенок ночью снова начал вставать и кричать. Целый год работы психологов, воспитателей и учителей сейчас под угрозой", – пожаловался мужчина.

Сейчас личность нападавшего еще не установили. Правоохранители уже открыли уголовное производство по факту умышленного телесного повреждения.