Дорожно-транспортное происшествие произошло утром 20 июня. В салоне находились 57 пассажиров, в частности, дети.

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Что известно о ДТП в Польше с украинцами

По данным Nowy Tydzień, около 06:30 автобус, который проезжал по национальной дороге № 17 в Закрете возле Красныстава, внезапно съехал, упал в канаву и перевернулся на бок. Полиция сообщила, что водитель был трезвым.

Автобус направлялся из Киева в Варшаву. По данным польских СМИ, внутри находилось 58 человек, среди них дети и граждане Украины.

По данным RMF, пострадали 14 человек, в частности, 2 детей. 13 доставили в больницы в Красныставе, Замостье, Свиднике и Люблине.

На кадрах, которые обнародовали СМИ и полиция, видно повреждения автобуса.

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В Польше автобус с украинцами слетел в кювет / Фото полиции, Nowy Tydzień

На место ДТП прибыли бригады скорой, пожарные и полиция. Дорогу перекрыли. Проезд по трассе может быть затруднен в течение нескольких часов.