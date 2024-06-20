Местные жители смогли поймать кадры как мужчина таскал ребенка, выламывал ей руки и забрал водяной пистолет. В то же время отец мальчика общаться с журналистами отказался.

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Мужчина напал на ребенка в Чернигове

Сотрудник пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Черниговской области Сергей Гузь сообщил, что личность нападавшего правоохранители пока не установили, сейчас продолжаются следственные действия.

Отмечается, что на место происшествия вызвали представителей ювенальной полиции и следователей.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном легком телесном повреждении. Санкция статьи предусматривает штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет около 850 гривен.

Или же нарушителю грозят общественные работы на срок до 200 часов, или исправительные работы на срок до одного года.

Недавно в Закарпатской области мужчина поджег малолетнего сына своей сожительницы. К сожалению, врачам не удалось спасти ребенка. У мальчика диагностировали около 80% ожогов тела.

Родные погибшего объяснили ожоги ребенка тем, что во время сжигания травы мальчик случайно пролил на себя легковоспламеняющееся вещество и таким образом началось возгорание.

Впрочем, правоохранители подозревают, что поджог был умышленным.