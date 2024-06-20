Місцеві жителі змогли спіймати кадри як чоловік тягав дитину, виламував їй руки та забрав водяний пістолет. Водночас батько хлопчика спілкуватися із журналістами відмовився.

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Чоловік напав на дитину у Чернігові

Співробітник пресслужби Головного управління Національної поліції у Чернігівській області Сергій Гузь повідомив, що особу нападника правоохоронці поки не встановили, наразі тривають слідчі дії.

Зазначається, що на місце події викликали представників ювенальної поліції та слідчих.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне легке тілесне пошкодження. Санкція статті передбачає штраф до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить близько 850 гривень.

Або ж порушнику загрожуватимуть громадські роботи на строк до 200 годин, або виправні роботи на строк до одного року.

Нещодавно у Закарпатській області чоловік підпалив малолітнього сина своєї співмешканки. На жаль, лікарям не вдалося врятувати дитину. У хлопчика діагностували близько 80% опіків тіла.

Рідні загиблого пояснили опіки дитини тим, що під час спалювання трави хлопчик випадково пролив на себе легкозаймисту речовину і таким чином почалося займання.

Втім, правоохоронці підозрюють, що підпал був умисним.