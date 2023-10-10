Последние два месяца внимание Государственного бюро расследований было приковано к территориальным центрам комплектования, и уже есть первые результаты. Об этом сообщила советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона.

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Подробности от Сапьян

Около полуночи на горячую линию теруправления ГБР во Львове позвонили, чтобы сообщить об избиении мужчины работниками ТЦК.

По факту превышения полномочий открыли производство. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства и выясняют, почему именно избили мужчину в Тернопольской области. Также решают вопрос об объявлении подозрения. Но детали дела широкой публике сообщат чуть позже.

Сейчас Бюро расследует 260 уголовных производств по фактам нарушений в ТЦК и военно-врачебных комиссиях. Некоторые из них уже в судах.

Что известно об избиении в Тернопольской области

В сети появилось видео, как работники Тернопольского городского объединенного ТЦК и СП задержали местного жителя: его избили и затолкали в машину. 6 октября об этом сообщили на горячую линию ГБР.

Впрочем, впоследствии появилось еще одно видео: в помещении Тернопольского ТЦК два человека избили мужчин на кроватях, возможно, мобилизованных.

На возмутительный инцидент отреагировал ряд структур: сам ТЦК, Специализированная прокуратура в области обороны Западного региона и Офис генпрокурора. Назначили проверки.

Высказался и Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, так не должно быть.

Мэр Тернополя Сергей Надал также осудил подобные действия работников ТЦК. Он отмечает, что к мобилизированным следует относиться корректно.

Важно! Власти и правоохранители призывают сообщать, если вы стали свидетелями превышения служебных обязанностей со стороны работников ТЦК или если в отношении вас совершили правонарушение.