Останні два місяці увага Державного бюро розслідувань була прикута до територіальних центрів комплектування, і вже є перші результати. Про це повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону.

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Деталі від Сапьян

Близько опівночі на гарячу лінію теруправління ДБР у Львові подзвонили, щоб повідомити про побиття чоловіка працівниками ТЦК.

За фактом перевищення повноважень відкрили провадження. Наразі правоохоронці встановлюють обставини і з'ясовують, чому саме побили чоловіка на Тернопільщині. Також вирішують питання про оголошення підозри. Але деталі справи суспільству повідомлять трохи згодом.

Зараз Бюро розслідує 260 кримінальних проваджень за фактами порушень у ТЦК і військово-лікарських комісіях. Деякі з них уже у судах.

​Що відомо про побиття на Тернопільщині

  • У мережі з'явилися відео, як працівники Тернопільського міського об'єднаного ТЦК та СП затримали місцевого мешканця: його побили та заштовхали до автівки. 6 жовтня про це повідомили на гарячу лінію ДБР.
  • Утім, згодом з'явилося ще одне відео: у приміщенні Тернопільського ТЦК двоє осіб побили чоловіків на ліжках, можливо, мобілізованих.
  • На обурливий інцидент відреагувала низка структур: сам ТЦК, Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону й Офіс генпрокурора. Призначили перевірки.
  • Висловився і Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, так не має бути.
  • Мер Тернополя Сергій Надал також засудив такі дії працівників ТЦК. Він наголошує, що до мобілізованих слід ставитися коректно.